Presseinformation der Adler Modemärkte AG



Maßnahmen zur Vorbereitung der Insolvenzpläne begonnen Finanztermine verschieben sich aufgrund laufender Sanierung im Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung

Filialen in Österreich und Luxemburg wieder geöffnet - hohe Nachfrage im ADLER Onlineshop



Haibach bei Aschaffenburg, 22. Februar 2021 - Aufgrund der am 12. Januar 2021 begonnenen Sanierung der Adler Modemärkte AG im Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung verschiebt sich die bislang für den 11. März 2021 vorgesehene Veröffentlichung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 auf unbestimmte Zeit nach hinten. Entsprechend sind auch die übrigen Finanztermine nicht mehr an den bislang vorgesehenen Veröffentlichungstagen realisierbar. Dies betrifft auch die ursprünglich für den 12. Mai 2021 geplante ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft. ADLER wird die neuen Veröffentlichungstermine, sobald diese feststehen, auf der Webseite des Unternehmens: www.adlermode-unternehmen.com bekanntgeben.

Ziel ist es, das Unternehmen im Zuge des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung über einen Insolvenzplan zu sanieren. Die notwendigen vorbereitenden Maßnahmen hierfür und zur Investorensuche haben begonnen und werden voraussichtlich bis in den Juni 2021 dauern. Zur Unterstützung für diesen Prozess hat der Vorstand mit Rechtsanwalt Dr. Christian Gerloff, Gerloff Liebler Rechtsanwälte, einen ausgewiesenen Experten für Restrukturierungs- und Insolvenzfälle im textilen Einzelhandel zum Generalbevollmächtigten ernannt. Zum vorläufigen Sachwalter bestellte das Amtsgericht Rechtsanwalt Tobias Wahl, Kanzlei Anchor Rechtsanwälte.

Ausländische Gesellschaften nicht betroffen - Filialen in Österreich und Luxemburg nach Ende der dortigen Lockdowns wieder geöffnet, Onlinehandel wächst dynamisch

Das Beispiel ADLER zeigt, dass im textilen Einzelhandel selbst ein Unternehmen, das Ende 2019 noch ein EBITDA von EUR 70,3 Mio., einen Nachsteuergewinn von EUR 5,1 Mio. und eine Rekord-Netto-Liquidität von EUR 70,1 Mio. ausgewiesen hatte, ohne eigenes Verschulden und innerhalb von nur knapp zwölf Monaten in eine existenzielle Krise geraten kann. So beliefen sich die Umsatzrückgänge aus den Lockdowns seit März 2020 auf rund EUR 250 Mio.