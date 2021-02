---------------------------------------------------------------------------

asknet Solutions AG begrüßt Digital Domain als neuen Investor und strategischen Partner



Karlsruhe, 22. Februar 2021 - Die asknet Solutions AG und die Digital Domain Holdings Limited, ein an der Hongkonger Börse notiertes Unternehmen (547: HKG) und Weltmarktführer in den Bereichen Visual Effects, Digital Humans, Virtual Reality und Virtual Production, haben die Eckpunkte ihrer strategischen Partnerschaft vereinbart. Wie kürzlich bekannt gegeben, hat der Hollywood-VFX-Pionier Digital Domain über seine Tochtergesellschaft Digital Domain Capital Partners einen Anteil von 19 % an der asknet Solutions AG erworben.



Das wesentliche Motiv dieser Partnerschaft besteht darin, dass Digital Domain so Zugang zum europäischen Bildungsmarkt erhält und in enger Zusammenarbeit mit der asknet Solutions AG Bildungsprodukte und -technologien entwickeln kann, wodurch die asknet Solutions AG von zusätzlichem Ertragspotenzial profitiert.



Christian Herkel, CEO von asknet, sieht in dieser neuen Partnerschaft großes Potenzial: "Die Kombination aus der bahnbrechenden Technologie von Digital Domain und unserer Position im deutschen EdTech-Markt wird echte Wirkung zeigen. Der aktuelle Stand des Home Schoolings und Distanzlernens zeigt deutlich, dass der deutsche Bildungssektor bereit ist für einen engagierteren und stärker entertainment-orientierten Ansatz."

Daniel Seah, CEO von Digital Domain Holdings Limited, fügt hinzu: "Die Coronakrise hat gezeigt, dass im Bereich E-Learning noch erhebliche Defizite bestehen. Die Digitalisierung in der Bildung ist nicht mehr aufzuhalten und birgt enormes Wachstumspotenzial. Daher ist jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, und EdTech ist der ideale Bereich für Digital Domain, um sein einzigartiges Angebot auf den europäischen Markt zu bringen. Eine der zahlreichen Möglichkeiten, die die neue Partnerschaft eröffnet, ist die Einführung von Virtual Humans im Bildungsbereich."