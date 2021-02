DEUTSCHE BANK belässt SGL Carbon auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für SGL Carbon vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 2,70 Euro belassen. Analyst Lars Vom-Cleff rechnet in einem am Montag vorliegenden Ausblick mit einem Fehlbetrag von 151 Millionen Euro für 2020./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2021 / 06:49 / GMT