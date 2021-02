Die Deutsche Konsum REIT zieht es ein wenig nach Südafrika. Das Unternehmen aus Broderstorf hat heute die Zulassung für eine Zweitnotierung der Aktien im Main Board der Börse von Johannesburg (Südafrika) erhalten. Von der Südafrikanischen Zentralbank hat es schon zuvor grünes Licht für das Zweitlisting gegeben.Die Erstnotiz der Aktien der Deutsche Konsum REIT in Johannesburg soll am 8. März erfolgen. Im Vorfeld will man ...