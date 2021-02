Jetzt startet man mit einem Fonds unter dem Namen “RLI-GEG Logistics & Light Industrial III” und einem Investitions-Zielvolumen von 400 Mio EUR. Die Eckdaten scheinen attraktiv: Die Laufzeit beträgt zehn bis maximal zwölf Jahre, die angestrebte Ausschüttungsrendite liegt zwischen 4,5% und 5,0% p.a. Sollte sich schnell ausplatzieren lassen, so dass man die Aussagen von Sonja Wärntges, die Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG nachvollziehen kann:

“Wir bieten unseren Investoren damit ein Engagement in einem absoluten Zukunftsmarkt und eröffnen für unser ohnehin erfolgreiches Unternehmen weitere Wachstumsperspektiven.”

Und weiter: “Wir zeigen hier, wie herausragend die Kompetenzen von RLI Investors unsere Management-Plattform ergänzen. Dass wir damit in nur wenigen Wochen nach der Integration von RLI Investors auf dem Markt sind, macht deutlich, was wir unter ,dynamic performance’ verstehen. Wir haben schnell reagiert, kreativ zusammengearbeitet, haben unsere Netzwerke auf dem Markt genutzt und bieten den institutionellen Investoren nun ein Startportfolio von höchster Qualität”.

Erstmals auch im Ausland – Österreich – engagiert

Und es gibt bereits ein “Startportfolio”:

Die vier Logistikimmobilien des Startportfolios liegen in führenden Logistikregionen Deutschlands und haben ein Gesamtvolumen von rund 132 Mio. Euro. Sie sollen den Anlegern eine sofortige attraktive Ausschüttungsrendite ermöglichen. Weitere Fondsobjekte befänden sich in der Ankaufsprüfung. Dafür würden Bestandsimmobilien, Neubauten, Portfolios sowie Projektentwicklungen mit hoher Drittverwendungsfähigkeit in Betracht gezogen. Das Ankaufsvolumen je Objekt soll zwischen 15 und 75 Mio. Euro liegen. Das angestrebte Zielvolumen des Spezial-AIF soll innerhalb von drei Jahren erreicht werden. Die Administration des Fonds erfolgt über die Service-KVG Hansainvest.