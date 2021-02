Strategische Asset Allocation: Wie wirken sich verschiedene Klimaszenarien auf Portfolioerträge aus? Gastautor: Simon Weiler | 23.02.2021, 01:30 | 45 | 0 | 0 23.02.2021, 01:30 | Lesen Sie nachfolgend einen Beitrag von Craig Mackenzie, Head of Strategic Asset Allocation, Global Strategy, Aberdeen Standard Investments:

"Unter den Anlegern wächst die Nachfrage nach klimafreundlichen Portfolioallokationen. In einigen Fällen geht dies in erster Linie auf die Sorgen bezüglich der mit dem Klimawandel verbundenen finanziellen Risiken zurück. Beispielsweise orientieren sich einige Anleger bei der Berichterstattung an den Richtlinien der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Andere möchten ihr Portfolio auf die Netto-Null-Emissionsziele ausrichten, die im Rahmen des jüngst lancierten Net Zero Investment Framework dargelegt sind und bis 2050 erreicht werden sollen.1 Bei Aberdeen Standard Investments tragen wir den Anforderungen der Anleger Rechnung, indem wir untersuchen, wie sich der Übergang zu Netto-Null-Emissionen auf die langfristigen Portfolioerträge auswirken könnte. Wir haben ein modernes Klimaszenarien-Toolkit entwickelt, mit dem wir in der Lage sind, die Auswirkungen verschiedener Klimaszenarien auf die Anlageerträge abzuwägen. Betrachtet werden dabei sowohl generische Anlageklassen (z.B. US- und britische Aktien) als auch innovative Strategien wie etwa klimaorientierte Index-Tracker und Produkte mit Fokus auf Klimalösungen. » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



