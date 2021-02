Sperrfrist: 24.02.2021 15:00

Berlin (ots) - Anforderungen an die berufliche Handlungskompetenz steigen -

Millionen Beschäftigte müssen sich beruflich neu orientieren - Präventive

Anpassungsqualifizierungen entwickeln - Informationssystem zu beruflichen

Fähigkeiten aufbauen - Agenturen für Arbeit zu Anlaufstellen für

Weiterbildungsberatung machen - Digitalisierung der Berufsschulen überfällig





Das neue Jahresgutachten der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI),das der Bundeskanzlerin angesichts der Pandemie in Berlin virtuell übergebenwurde, behandelt in einem Schwerpunkt, welche Herausforderungen für dieberufliche Aus- und Weiterbildung in Deutschland sich aus der fortschreitendenDigitalisierung in der Wirtschaft und an den Arbeitsplätzen ergeben.Prof. Holger Bonin, Forschungsdirektor am Forschungsinstitut zur Zukunft derArbeit (IZA) in Bonn, fasst die Beschäftigungsfolgen des Übergangs zur digitalenArbeitswelt zusammen: "Die Arbeit wird uns auf absehbare Zeit nicht ausgehen. ImTransformationsprozess fallen aber viele etablierte Arbeitsplätze weg, währendin anderen Teilen der Wirtschaft neue entstehen. Da die neuen Jobs ganz andereFähigkeiten verlangen als die bisherigen, entsteht ein großer Bedarf anWeiterbildung. Gleichzeitig geht der Trend hin zu weniger Routinearbeit. Damitsteigen die Anforderungen an die berufliche Handlungskompetenz."Zunehmend gebraucht würden deshalb nicht nur für die Gestaltung vontransformativen Technologien notwendige technologische und digitale Fähigkeiten,betont Prof. Till Requate von der Universität Kiel, "sondern verstärkt auchsogenannte klassische Kernfähigkeiten: Problemlösungsfähigkeit, Kreativität,Eigeninitiative, Anpassungsfähigkeit und Durchhaltevermögen"."Nach Einschätzung der EFI ist die Entwicklung dieser Kernfähigkeiten nicht nurentscheidend, um die individuellen Beschäftigungs- und Karrierechancen in derdigitalisierten Arbeitswelt zu sichern", so Requate. "Nur wenn dieseKernfähigkeiten in der Erwerbsbevölkerung ausreichend verfügbar sind, könnensich die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Potenziale der neuenTechnologien voll entfalten und die Digitalisierung zügig in alle Teile derWirtschaft vordringen. Dies dient ja gerade auch der Innovations- undWettbewerbsfähigkeit Deutschlands."Deswegen ist es der EFI so wichtig, dass das System der beruflichen Aus- undWeiterbildung in Deutschland mit den Veränderungen von Wirtschaft undArbeitswelt durch die Digitalisierung Schritt hält. "Hierfür müssen Inhalte und