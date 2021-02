Nippon Express erhält die höchste Bewertung in der Lieferantenbeurteilung von CDP Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 24.02.2021, 17:06 | 43 | 0 | 0 24.02.2021, 17:06 | TOKIO, 24. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Nippon Express Co., Ltd. hat in der Lieferantenbeurteilung von CDP, einer internationalen NGO, die sich mit der Erforschung und Offenlegung von Umweltinformationen über Unternehmen und Städte beschäftigt, die höchste Bewertung „A" erhalten. Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202102171154-O2-9VRSP4gE Bild: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202102171154/_prw_PI1fl_1Uem2xsw.jpg CDP, eine der Rating-Agenturen, denen Investoren bei Umweltbewertungen am meisten vertrauen, ist eine Non-Profit-Organisation, deren Haupttätigkeit darin besteht, im Namen von institutionellen Anlegern und großen Einkaufsorganisationen weltweit, die ein starkes Interesse an Umweltfragen haben, Unternehmen und lokale Regierungen aufzufordern, Informationen über ihre Maßnahmen zum Klimawandel und zur Wassersicherheit sowie ihre Ansätze zur Bewältigung von Umweltproblemen wie dem Schutz der Wälder offenzulegen und diese Bemühungen dadurch zu fördern. Nippon Express betrachtet die „Verantwortung für die globale Umwelt" als ein kritisches Thema, das hohe Priorität verdient. Es hat aktiv relevante Informationen offengelegt und mit seiner Wertschöpfungskette bei gemeinsamen Vertriebs- und Verkehrsverlagerungen zusammengearbeitet, und seine Bemühungen wurden gut aufgenommen. Die Nippon Express Group wird weiterhin aktiv zur Lösung von Umweltproblemen beitragen und gleichzeitig die Erwartungen aller Stakeholder weltweit erfüllen, um ein „Logistikunternehmen mit einer starken Präsenz auf dem globalen Markt" zu werden. Verwandte Informationen CDP Lieferantenbeurteilung:

