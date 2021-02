---------------------------------------------------------------------------

SNP erweitert ihr Portfolio durch den Erwerb des Software-Spezialisten EXA AG



- Übernahme stärkt die Digitale Lösungskompetenz der SNP SE

- Wachsender Anteil an wiederkehrenden Umsatzerlösen



- Erweiterung des Softwareportfolios durch zusätzliche Lösungen

- Synergien bei Go-to-Market und bei der Produktentwicklung erwartet

Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE erweitert ihr Softwarespektrum im SAP-Umfeld und baut ihr Angebot um zusätzliche Lösungen und Dienstleistungen aus. Hierfür hat die Gesellschaft jetzt einen Vertrag über den Erwerb von 74,9% an der in Heidelberg ansässigen EXA AG unterzeichnet. EXA ist ein führender Anbieter von Transformations-Lösungen im Bereich Financial Management, insbesondere in den Themen Operational Transfer Pricing und Global Value Chain. Mit den Lösungen von EXA können Unternehmen ihre Lieferketten softwaregestützt steuern und ihre internen Verrechnungspreise transparent und effizient überwachen. Insbesondere für global agierende Unternehmen ist dies ein entscheidender Vorteil. Durch die Übernahme wird sich zusätzlich der Anteil an wiederkehrenden Umsatzerlösen innerhalb der SNP-Gruppe erhöhen.



Die EXA wurde 2012 gegründet und beschäftigt aktuell rund 140 Mitarbeiter, davon rund 30 in Deutschland und rund 110 in Indien.



"Die EXA AG ist eine optimale Ergänzung zu unserem bestehenden Angebot. Wir stärken damit unser Software-Segment, vertiefen die Wertschöpfung und können unseren Kunden zusätzliche Lösungen über die eigentliche Datentransformation hinaus anbieten," sagt Michael Eberhardt, CEO der SNP. "Wir freuen uns, dass Divya Vir Rastogi, CEO und Mitgründer der EXA, weiter an Board bleibt und mit uns gemeinsam das Wachstum beider Unternehmen vorantreiben wird."