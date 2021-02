PANTAFLIX Studios beendet erfolgreich die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Erfolgsserie DAS INTERNAT - 24 neue Episoden ab 19. April bei Joyn zu sehen

- Nach Erfolg der ersten Staffel verdoppelt Joyn die Episoden in Staffel 2

- Joyn zeigt ab 19. April 2021 kostenlos drei neue Episoden pro Woche

- PANTAFLIX Studios hat Cast der Influencer-Serie um bekannte Persönlichkeiten erweitert



München, 25. Februar 2021. Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) sorgt für große Freude bei den Fans der Erfolgsserie DAS INTERNAT. PANTAFLIX Studios beendete heute erfolgreich die Dreharbeiten zur zweiten Staffel des Joyn Originals unter Beachtung höchster Gesundheits- und Hygiene-Standards. Trotz der durch Corona erschwerten Bedingungen hat das Team insgesamt 24 Episoden in sechs Wochen abgedreht, doppelt so viele Folgen wie in der ersten Staffel. Die Fans von DAS INTERNAT können sich also auf eine Staffel im XXL-Format freuen. Ab dem 19. April 2021 zeigt der Streaming-Anbieter Joyn wöchentlich gleich drei neue Folgen der 24-teiligen Staffel. Das innovative Serienformat wurde von PANTAFLIX Studios entwickelt.



Für die zweite Staffel haben die PANTAFLIX Studios und Joyn erneut die Crème de la Crème der hiesigen Social-Media-Szene versammelt: Mario Novembre, Payton.R, Lisa Küppers, Leon Pelz, Marvin Holm, Nathan Goldblat, NikaSofie, Luana Knöll und Chany Dakota schlüpfen in ihre bekannten Hauptrollen. Zudem gesellen sich Leoobalys, Lea Mirzanli, Sydney Ramolla und Fionntime in der neuen Staffel zum Hauptcast. Auch Sonya Kraus ist in ihrer Rolle als Direktorin Frau Meyer-Stäblein wieder genauso mit von der Partie wie "Herr Anwalt" als Ralf Furr. Außerdem bekommt das Lehrerkollegium des F.L.Y. mit Jana Riva als Sportlehrerin Frau Kovac prominenten Zuwachs.