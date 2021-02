Offensichtlich sucht EcoGraf bereits nach dem Standort für eine zweite Anlage - eventuell in Deutschland.

Die Umweltfreundlichkeit des EcoGraf-Reinigungsprozesses erfüllt die strengen Kriterien der jüngsten EU-Gesetzesänderungen für höhere Umwelt- und Sozialstandards (ESG) in Batterielieferketten. Auch die EU könnte daher ggf. Fördermittel in Aussicht stellen. Es wurden jüngst 2,9 Milliarden Euro an Fördermitteln bereitgestellt, um produktive Investitionen und Innovationen in der Batterie-Lieferkette zu beschleunigen.

Im ersten Schritt will Ecograf eine Raffinerie in Westaustralien bauen. Die Kapazität soll von einer anfänglichen Produktionskapazität von 5.000 Tonnen pro Jahr schnell auf 20.000 Tonnen Batteriegraphit hochgefahren werden. Damit will Ecograf das erwartete Nachfragewachstum in Asien bedienen, das aus der wachsenden Batterieherstellung in dieser Region zu erwarten ist. In Europa könnte dann 2025 eine zweite Batterieanodenanlage mit weiteren 20.000 Tonnen Jahreskapazität hinzukommen, so der Plan. Gemessen an der erwarteten Gesamtnachfrage für Batteriegraphit würde Ecograf mit einer Jahresproduktion von 40.000 Tonnen weniger als 10 Prozent des für 2025 erwarteten jährlichen Bedarfs von 500.000 Tonnen sphärischem Graphit abdecken. Bei diesen Zahlen handelt es sich um eine Schätzung von Benchmark Minerals. Andere Analysten erwarten zum Teil eine deutlich höhere Nachfrage nach Batteriegraphit. Aktuell liegt die Produktion bei rund 100.000 Tonnen im Jahr.

