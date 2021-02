Berlin (ots) - Der aktuelle bekannt gewordene Stufenplan des demGesundheitsministerium unterstellten Robert-Koch-Institut (RKI) "ControlCovid"bestätigt, dass eine gefahrlose Öffnung des Einzelhandels unter Anwendung derCorona bedingten nötigen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen sofort möglich ist."Die jetzt vom RKI veröffentlichte Einschätzung des allgemeinenInfektionsrisikos bestätigt dem Einzelhandel ein niedriges Infektionsrisikosowie grundsätzlich einen niedrigen Anteil am Infektionsgeschehen," stelltHarald Ortner , Vorstandes des German Council of Shopping Places, GCSP, fest undfragt: "Wenn nunmehr vom offiziellen Berater des Gesundheitsministeriumfestgestellt wird, dass vom Einzelhandel kaum Infektionsgefahr ausgeht, wiesosind dann die Läden noch geschlossen?"Dass ein Betrieb des stationären Einzelhandels in der Corona-Pandemie seit April2020 unter hohen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Kunden undMitarbeiter möglich ist, stellt der GCSP in seinem jetzt veröffentlichtemaktualisierten Muster-Handbuch zu Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen am Beispielvon Einkaufszentren in Deutschland vor. Zusammen mit 17 Mitgliedsunternehmen,die rund 80 % aller Shopping-Center und Einkaufszentren in Deutschland managen,sind die umfangreichen Schutzmaßnahmen der vergangenen knapp 12 Monatezusammengetragen und als Anwendungsbeispiele dokumentiert worden. Grundlagensind bundesweit praxiserprobte Lösungen, die dem gesamten Einzelhandel einensicheren Betrieb ermöglichen. Jetzt zum möglichen Ende des zweiten Lockdownsstellt der GCSP die aktualisierte Version der Politik, den Städten und Behördensowie den Shopping-Centern, Handelsimmobilien und Einzelhändlern alsArbeitshilfe kostenfrei zur Verfügung."Wenn schon ohne Berücksichtigung der Praxis erprobten Maßnahmen aus demMuster-Handbuch nur eine geringe Infektionsgefahr besteht, dann ist dieInfektionsgefahr unter Berücksichtigung des Muster-Handbuches so gering, dasseine umgehende Öffnung der Läden unter Maßgabe der Umsetzung dieser Maßnahmenstattfinden müsste," stellt Harald Ortner abschließend fest.Download hier:https://www.gcsp.de/files/gcsc/img/GC%20Academy/GCSP%20Musterhandbuch%20V2.0.pdfDer German Council of Shopping Places ist der bundesweit einzigeInteressenverband des Handels und der Handelsimmobilienwirtschaft. Er vertrittdie unterschiedlichen und vielseitigen Interessen seiner Mitglieder zum Erhaltlebendiger Marktplätze. Rund 750 Mitgliedsunternehmen der Bereiche Handel,Entwicklung und Analyse, Finanzierung, Center-Management, Architektur,Handelsimmobilien, Einzelhändler und Marketing-Spezialisten sowie Städte undKommunen bilden hier einen aktiven Interessenzusammenschluss als idealeNetworkingbasis des Handels und der Handelsimmobilienakteure. Mit rund 1 MillionArbeitnehmern und direkt verbundenen Dienstleistern repräsentieren dieMitgliedsunternehmen des GCSC einen bundesweit bedeutenden Wirtschaftszweig.Pressekontakt:Ingmar Behrens, Bevollmächtigter des Vorstandesmailto:ibehrens@gcsc.de mailto:/ingmar@behrensundbehrens.deMobil 0049(0)171 5139239, 0049 431(0)66 111 88 11Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/63255/4848214OTS: German Council of Shopping Places