va-Q-tec wächst 2020 weiter und steigert Profitabilität

* Umsatz: +12% von 64,7 Mio. EUR (2019) auf 72,1 Mio. EUR (2020)

* Der operative Gewinn (EBITDA), bereinigt um Währungseffekte, wächst sehr deutlich um 27% auf 12,2 Mio. EUR (Vj 9,6 Mio. EUR); bereinigte EBITDA-Marge verbessert sich auf 17% vom Umsatz (Vj 15%)

* Geschäftsbereich Systeme (Verkauf von Thermoboxen) wächst um +30%

* Servicegeschäft (Vermietung von Thermocontainern und -boxen) wächst um 10% trotz schwieriger Logistik in Corona-Zeiten



* Dank starkem TempChain-Business durch CoVid-19 und andere Anwendungsgebiete sehr optimistischer Ausblick auf 2021 und darüber hinaus



* Zahlreiche und zunehmende Potenziale im Bereich der thermischen Energieeffizienz



Würzburg, 26. Februar 2021. Die va-Q-tec AG, Pionier hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und temperaturgeführten Lieferketten (TempChain-Logistik), vermeldet auf Basis vorläufiger Zahlen ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2020, in dem der langfristige Wachstumskurs unverändert fortgesetzt wurde. So wurden alle gesteckten Umsatz- und Ergebnisziele erreicht und trotz Pandemie das stärkste Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte erzielt. Durch die beeindruckende Performance ihrer Hightech-Lösungen für einen temperaturstabilen Transport von CoVid-19-Testkits und -Impfstoffen hat va-Q-tec die starke Positionierung als Spezialist für TempChain-Logistik und verlässlicher Partner der Pharmabranche weiter ausgebaut. Darüber hinaus wurde die Vakuumisolationstechnologie auch in anderen Bereichen weiterentwickelt, um vom weltweiten Potenzial hin zu einer höheren Energieeffizienz zu profitieren. Dies lässt va-Q-tec optimistisch auf die weitere Unternehmensentwicklung 2021 und darüber hinaus blicken.

Stefan Döhmen, Finanzvorstand der va-Q-tec AG: "Auch in einem durch die CoVid-19-Pandemie insgesamt erschwerten Geschäftsumfeld konnten wir 2020 erneut zweistellig wachsen und unsere Profitabilität weiter steigern. Unsere Prognose für 2020 haben wir damit gut erreicht. Umsatzeinbußen etwa im Produktsegment oder beim Transport von klinischen Studien konnten wir z.B. durch den Transport von Testkits teilweise ausgleichen. Damit haben wir uns gleichzeitig für den geplanten großvolumigen Transport von CoVid-19-Impfstoffen in eine aussichtsreiche Position gebracht. Wesentliche Umsätze aus den Impfstofftransporten sind für dieses Jahr eingeplant. Wir sehen daher für va-Q-tec eine sehr positive Zukunft und erwarten 2021 eine deutlich stärkere Wachstumsdynamik."