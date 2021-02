Direkt am Geld!

George Soros ist ein US-amerikanischer Investmentbanker, Philanthrop und Autor ungarischer Herkunft. Im Jahr 1969 gründete er den heute längst legendären „Quantum-Fonds“. George Soros entwickelte sich in den Jahrzehnten seines Wirkens zu einem der erfolgreichsten Investoren in der Finanzwelt. George Soros wurde 1930 in Budapest geboren und ist mittlerweile 90 Jahre alt. Seine Aktivitäten sind dabei geprägt von Licht und Schatten. Als Förderer und Vorsitzender des „Open Society Institute“ und der „Soros Foundation“ schätzt das Time-Magazin seine sozialen Spenden auf über 6 Milliarden US-Dollar.

Auf der anderen Seite ist George Soros durch seine umstrittenen Finanzaktionen maßgeblich verantwortlich für den Verfall mehrerer Währungen und einen damit verbundenen, großen volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schaden. Legendär sind seine Spekulationen gegen das britische Pfund Sterling, was zu massiven Verwerfungen im damaligen, europäischen Währungssystems EWS führte. Der 16. September 1992 ging als Schwarzer Mittwoch in die Börsengeschichte ein. George Soros verdiente mit seinen Währungswetten gegen die Bank of England hingegen Milliarden.