WARBURG RESEARCH belässt Dürr auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Dürr von 31 auf 34 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Analgenbauer dürfte die Erholung 2021 fortsetzen, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht aber kaum Kurspotenzial./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2021 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben