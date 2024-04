Entwicklung der Indizes

Top- und Flopwerte im DAX

Top- und Flopwerte im MDAX

Top- und Flopwerte im SDAX

Top- und Flopwerte im TecDAX

Top- und Flopwerte im Dow Jones

Top- und Flopwerte im S&P 500

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt eine allgemeine Abwärtsbewegung mit Ausnahme des SDAX. Der DAX hat um 0,26% nachgegeben und steht aktuell bei 18.076,18 Punkten. Der MDAX hat stärker verloren und steht mit einem Minus von 0,59% bei 26.928,61 Punkten. Der SDAX hingegen konnte sich gegen den Trend behaupten und steht mit einem Plus von 0,25% bei 14.502,75 Punkten. Der TecDAX hat ebenfalls verloren und steht mit einem Minus von 0,48% bei 3.383,65 Punkten. Die amerikanischen Indizes Dow Jones und S&P 500 haben ebenfalls Verluste zu verzeichnen. Der Dow Jones steht mit einem Minus von 0,84% bei 38.420,20 Punkten und der S&P 500 hat um 0,99% nachgegeben und steht bei 5.147,87 Punkten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der SDAX als einziger Index heute eine positive Entwicklung zeigt, während alle anderen Indizes Verluste verzeichnen. Der stärkste Verlust wurde beim S&P 500 mit -0,99% verzeichnet.Die Topwerte im DAX waren die Deutsche Bank mit einem Anstieg von 2.23%, gefolgt von Deutsche Telekom mit 1.98% und Commerzbank mit 1.80%.Auf der anderen Seite verzeichneten Merck einen Rückgang von -2.41%, gefolgt von Sartorius mit -3.30% und Airbus mit -3.44%.Im MDAX konnten Aurubis mit einem Anstieg von 4.97%, Delivery Hero mit 3.50% und Stroeer mit 3.04% die Topwerte verzeichnen. Die Flopwerte waren Redcare Pharmacy mit -4.28%, AIXTRON mit -4.74% und Evotec mit -6.18%.Die Topwerte im SDAX waren AUTO1 Group mit einem Anstieg von 6.33%, gefolgt von flatexDEGIRO mit 4.88% und Duerr mit 4.74%. Die Flopwerte waren thyssenkrupp nucera mit -2.65%, Verbio mit -4.11% und ADTRAN Holdings mit -4.39%.Im TecDAX konnten SILTRONIC AG mit einem Anstieg von 2.22%, Deutsche Telekom mit 1.98% und 1&1 mit 1.26% die Topwerte verzeichnen. Die Flopwerte waren Sartorius mit -3.30%, AIXTRON mit -4.74% und Evotec mit -6.18%.Die Topwerte im Dow Jones waren Walmart mit einem Anstieg von 0.55%, gefolgt von Travelers Companies mit 0.05% und Merck & Co mit -0.05%. Die Flopwerte waren Intel mit -2.31%, Boeing mit -2.53% und The Home Depot mit -2.66%.Im S&P 500 konnten Axon Enterprise mit einem Anstieg von 2.41%, NRG Energy mit 2.25% und NVIDIA mit 1.74% die Topwerte verzeichnen. Die Flopwerte waren Invesco mit -5.17%, Prologis mit -5.22% und SBA Communications Registered (A) mit -5.26%.