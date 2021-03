Australien Land der Goldgräber! Karora Resources ist massiv unterbewertet und hat locker 100% Kurspotenzial auf Sicht der nächsten 12 Monate.

Karora Resources, ein in Kanada ansässiger, aufstrebender Goldproduzent überzeugt mit Rekordjahresproduktion, niedrigeren Kosten und einer höheren Produktionsprognose für 2021. Die eigene Aufbereitungsanlage in Higginsville in Westaustralien ist eine kostengünstige Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 1,4 Millionen Tonnen pro Jahr, die von Karoras Untertagemine Beta Hunt und der Tagebaumine Higginsville gespeist wird. Beta Hunt besitzt eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscherben, wobei die Goldabschnitte entlang einer 4 km langen Streichlänge in mehrere Richtungen offen sind. HGO verfügt über eine beträchtliche Gold-Mineralressource und -Reserve sowie ein aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.800 Quadratkilometern.