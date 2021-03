^ DGAP-Ad-hoc: A.S. Création Tapeten AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis A.S. Création Tapeten AG: Vorläufige Geschäftszahlen für 2020 übertreffen die Erwartungen deutlich

---------------------------------------------------------------------------

Der Vorstand von A.S. Création hat heute den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020 den Wirtschaftsprüfern zur abschließenden Prüfung vorgelegt. Der Vorstand geht nicht davon aus, dass diese Prüfung zu signifikanten Änderungen der jetzt vorliegenden, noch vorläufigen Zahlen führen wird. Nach diesen bislang ungeprüften Zahlen wird der Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2020 voraussichtlich bei 144,9 Mio. EUR (Vorjahr: 141,1 Mio. EUR), das operative Ergebnis bei 4,4 Mio. EUR (Vorjahr: 4,5 Mio. EUR) und das Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Aktivitäten bei 1,5 Mio. EUR (Vorjahr: 2,4 Mio. EUR) liegen. Aufgrund der Abwertung des russischen und weißrussischen Rubels gegenüber dem Euro im Verlauf des Jahres 2020 musste A.S. Création im Berichtsjahr signifikante Währungsverluste verkraften, während im Vorjahr noch Währungsgewinne angefallen waren. Bereinigt um diese Währungseffekte lag das operative Ergebnis 2020 bei 8,8 Mio. EUR (Vorjahr: 3,4 Mio. EUR) und das Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Aktivitäten bei 5,5 Mio. EUR (Vorjahr: 1,4 Mio. EUR).



Im letzten Ausblick auf das Gesamtjahr 2020, der im Rahmen des Zwischenberichtes zum 30. September 2020 gegeben wurde, war der Vorstand noch von einem Umsatzniveau zwischen 135 Mio. EUR und 140 Mio. EUR, einem operativen Ergebnis ohne Währungseffekte zwischen 6 Mio. EUR und 7 Mio. EUR sowie einem Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Aktivitäten ohne Währungseffekte zwischen 4 Mio. EUR und 5 Mio. EUR ausgegangen.

Nach den vorläufigen Zahlen wird die Umsatzprognose somit deutlich überschritten. Der Grund hierfür liegt in dem ungewöhnlich und unerwartet hohen Umsatzniveau in den Monaten November und Dezember 2020, das dazu führte, dass das vierte Quartal das umsatzstärkste Quartal des Geschäftsjahres 2020 war. Die hohe Nachfrage nach Tapeten und Dekorationsstoffen, die im Zusammenhang mit dem durch die Corona-Pandemie verstärkten Trend zur Rückbesinnung auf die eigenen vier Wände steht, hielt im November und Dezember an. Aufgrund des um 5 Mio. EUR bis 10 Mio. EUR höheren Umsatzes als erwartet, fällt auch die Ergebnisverbesserung deutlich stärker aus als zuletzt prognostiziert.



Die Veröffentlichung des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020 mit weiteren Details ist für den 25. März 2021 geplant.



Der Aufsichtsrat wird den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020 in seiner Sitzung am 18. März 2021 erörtern. An diesem Tag wird auch über den Gewinnverwendungsvorschlag an die Hauptversammlung entschieden.

Gummersbach, 2. März 2021



A.S. Création Tapeten AG



Der Vorstand



Kontakt:



Maik Krämer

Vorstand Finanzen und Controlling

Südstr. 47

D-51645 Gummersbach

Telefon +49-2261-542 387

Fax +49-2261-542 304

E-Mail: m.kraemer@as-creation.de



---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

°