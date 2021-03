Air Liquide Japan und Itochu Corporation wollen gemeinsam eine H2-Infrastruktur für Japans Mobilitätsmarkt aufbauen – und weltweite Transportlösungen für Wasserstoff nach Japan schaffen



In einem ersten schritt wollen sich die beiden Schwergewichte eine auf den Endverbraucher ausgerichtete Wasserstoffinfrastruktur sowohl für PKW, als auch für die im Aufbau befindlichen grossen Flotten der brennstoffzellenbetriebenen LKW und Busse. Um eine schnelle Marktdurchdringung für wasserstoffbetriebene Mobilitätslösungen zu schaffen ,will man gemeinsam mit den Behörden wettbewerbsfähige H2-Angebote schaffen. Erinnert an den Ansatz der Linde AG gemeinsam mit der Hyosung für den südkoreanischen Markt, der Anfang Februar in Angriff genommen wurde. Wobei natürlich Japan der unbestritten grössere und damit lukrativere Markt werden sollte.

Zusätzlich Wasserstoff Versorgung durch weltweite Zulieferung sichern

Auch hier sehen Air Liquide und Itochu Ansätze für eine Zusammenarbeit. Der Weg des in grossen Mengen zu produzierenden grünen Wasserstoffs nach Japan bietet zukünftig hohe Chancen. So plant allein Chile bis 2025 rund 5 GW H2 Elektrolysekapazität aufzubauen und bis 2030 rund 25 GW. In Verbindung mit den perfekten Windverhältnissen erwartet man in 2030 grünen Wasserstoff zu weltmarktfähigen Preisen von weniger als 1,50 USD je KG herstellen zu können. Wenn das möglich wäre, dann wäre es der Druchbruch für grünen Wasserstoff. Und Chile will so das Saudi Arabien des neuen Zeitalters werden als einer der großenWasserstoffexporteure der Welt. DER EHRGEIZIGE PLAN CHILES FÜR EINE H2-WIRTSCHAFT IM WORTLAUT.