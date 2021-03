DGAP-Media / 04.03.2021 / 07:00

Corestate-Tochter Hannover Leasing sorgt für nahtlosen Mieterwechsel auf 15.000 m² in Amsterdamer Bürokomplex 'Piet Hein Buildings' Vermietungserfolg in schwierigem Marktumfeld dank professionellem Asset Management

Vollvermietung von rund 32.000 m² und solider, diversifizierter Mieterstamm

Wachstumsunternehmen Takeaway.com neuer Ankermieter der Top-Immobilie Frankfurt, 04. März 2021. Hannover Leasing, eine Tochter des Immobilien-Investmentmanagers Corestate, hat in dem von ihr verwalteten Top-Bürokomplex "Piet Hein Buildings" in Amsterdam eine zum 30. Juni freiwerdende Großfläche von knapp 15.000 m² trotz des derzeit herausfordernden Büromarkts nahtlos an Takeaway.com vermietet. Das 2013 fertiggestellte Gebäude war im Rahmen eines von Hannover Leasing strukturierten Club Deals Ende 2016 erworben worden.