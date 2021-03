NORDLB belässt Knorr-Bremse auf 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach Zahlen von 105 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Hersteller von Bremssystemen zeige relative Ergebnisstärke mit noch starken Margen, während zahlreiche andere Unternehmen infolge der Pandemie in die roten Zahlen rutschten, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Papiere seien "relativ hoch, aber noch angemessen" bewertet./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2021 / 11:02 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2021 / 11:26 / MEZ





