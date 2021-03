^ DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e): Studienergebnisse/Research Update First Graphene Limited: Ergebnisse der Abnutzungsversuche an Baggerschaufelauskleidungen weisen auf Verlängerung der Lebensdauer um das Sechsfache hin

First Graphene Limited: Ergebnisse der Abnutzungsversuche an Baggerschaufelauskleidungen weisen auf Verlängerung der Lebensdauer um das Sechsfache hin

First Graphene Limited (ASX: FGR; "First Graphene" oder "das Unternehmen") gibt die Ergebnisse aus Feldtests an durch PureGRAPH(R) verstärkten Baggerschaufelauskleidungen bekannt.



Die wichtigsten Punkte:



- Die Leistungsergebnisse aus ausgiebigen Tests an durch PureGRAPH(R)20 verstärkten Verschleißauskleidungen übertreffen die Erwartungen bei Weitem.

- Die 62-wöchige Studie zeigte eine um das Sechsfache längere Lebensdauer der Auskleidungen aufgrund der signifikant verringerten Verschleißraten.

- Die Ergebnisse belegen, dass die Zugabe von PureGRAPH(R) zu Baggerschaufelauskleidungen zu einer signifikant verlängerten Lebensdauer, reduzierten Ausfallzeiten und erheblichen Produktivitätsverbesserungen führen kann.



- Die Ergebnisse können auf ein breites Spektrum von

Verschleißfestigkeitsanwendungen im Bergbau und in anderen Sektoren ausgedehnt werden.



Verschleißauskleidungen aus Kautschuk sind ein wesentlicher Bestandteil der aus Stahl hergestellten Bergbaumaschinen und bieten eine belastbare Opferschicht, die die Stahlgeräte während der Erzverarbeitung vor Abriebverschleiß schützt. Die Verschleißauskleidungen werden regelmäßig ausgetauscht, und die Verlängerung der Zeiträume zwischen dem Austausch ist eine wichtige Voraussetzung für die Maximierung des Durchsatzes in der Mine.

Die Baggerschaufelauskleidungen wurden ab Mitte 2019 in einer Entladeanlage eines großen Eisenerzproduzenten in der Region Pilbara (Western Australia) installiert. Eine Standardauskleidung und eine mit Graphen verstärkte ArmourGRAPH(TM)-Auskleidung waren über 62 Wochen lang gleichzeitig an derselben Stelle im Einsatz.



Die von der newGen Group hergestellten ArmourGRAPH(TM)-Auskleidungen wurden unter Verwendung einer geringen Zugabemenge von PureGRAPH(R)20 in heißgegossenem Polyurethan (PU) hergestellt. Die durch PureGRAPH(R) verstärkten Auskleidungen wurden während der 62-wöchigen Studie neben PU-Standardauskleidungen verwendet, bevor sie zur Bewertung an die newGen Group zurückgesandt wurden. Abbildung 1 zeigt Bilder der Auskleidungen in einer Baggerschaufel nach Ende des Testbetriebs.