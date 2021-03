FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Donnerstag erneut verschnupft auf steigende Anleiherenditen und den Ausverkauf bei Technologiewerten reagiert. Letztere litten ebenso unter Gewinnmitnahmen wie zyklische Aktien. Gefragt waren hingegen defensive Papiere.

Der Dax fiel zeitweise unter 14 000 Zähler, berappelte sich aber im späten Handel nach einer freundlichen Eröffnung an der Wall Street. Letztlich büßte der deutsche Leitindex 0,17 Prozent auf 14 056,34 Punkte ein. Am Vortag hatte der Leitindex noch ein Rekordhoch mit fast 14 200 Zählern erreicht. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor am Donnerstag 0,80 Prozent auf 31 309,21 Punkte./edh/he