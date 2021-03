Große Koalition verpasst Chance für einen modernen Jugendschutz

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Berlin (ots) - Anlässlich der für Freitag geplanten Verabschiedung der Reformdes Jugendschutzgesetzes durch den Deutschen Bundestag ziehen Bitkom, game -Verband der deutschen Games-Branche, die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft(SPIO) und VAUNET - Verband Privater Medien Bilanz."Mit dem Jugendschutzgesetz verpassen CDU/CSU und SPD ihre Chance, denJugendmedienschutz in Deutschland endlich in das Digitalzeitalter zu überführen.Statt das Dickicht aus Regelungen und Zuständigkeiten zu verringern und mehrKlarheit sowie zeitgemäße Regeln für Kinder, Eltern und Anbieter zu schaffen,werden Komplexität und Unsicherheit jetzt sogar noch zunehmen", sagtgame-Geschäftsführer Felix Falk. "Leider zeigt sich dabei trotz der breitenKritik erneut, dass der deutsche Sonderweg im gesetzlichen Jugendschutz über dievielen Jahre so überkomplex und undurchschaubar geworden ist, dass wirklicheReformen kaum noch umsetzbar scheinen. Während nun nur wenige Verbesserungenerreicht werden, schwächen zahlreiche Regelungen bereits gut funktionierendeInstrumente und Institutionen des Jugendmedienschutzes, anstatt sie zu stärken.Als Games-Branche nehmen wir unsere Verantwortung für den Jugendschutz besondersernst. Deshalb bleibt es für uns dennoch selbstverständlich, moderne undfunktionierende Jugendschutzlösungen anzubieten und weiterzuentwickeln.""Wir begrüßen ausdrücklich, dass die Bundesregierung das komplexe und veralteteSystem des deutschen Jugendmedienschutzes reformieren will. Bislangunterscheidet die Regulierung zwischen sogenannten Trägermedien wie CDs und DVDsauf der einen und Telemedien, also Online-Diensten, auf der anderen Seite. Ineiner konvergenten Medienwelt ist diese Trennung längst nicht mehr zeitgemäß.Das jetzt vorgelegte Gesetz ist aber eine Enttäuschung und verpasst die Chance,den Jugendschutz an das digitale Zeitalter anzupassen. Ein zukunftssicheresUpdate wäre aber dringend notwendig gewesen. Anstatt die bestehenden Strukturenaus Landes- und Bundesrecht zu vereinheitlichen, werden nunmehr zusätzlicheRegulierungs- und Aufsichtsstrukturen daneben gestellt. Für Anbieter wird eskünftig noch unklarer sein, welche Vorgaben und Behörden für sie entscheidendsind. Die zunehmende Digitalisierung aller Angebote und Dienste macht nicht anLändergrenzen halt. Langfristig kann deshalb nur ein internationaler, zumindesteuropäischer Ansatz ein rechtssicheres, effektives System des Jugendschutzesgarantieren. Wir appellieren an Bund und Länder, sich gemeinsam dafür