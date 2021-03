---------------------------------------------------------------------------

asknet Solutions AG ernennt Florent Guillomeau zum Finanzvorstand (CFO)

Karlsruhe, 5. März 2021 - Der Aufsichtsrat der asknet Solutions AG hat heute beschlossen, Herrn Florent Guillomeau mit Wirkung zum 1. Juni 2021 zum Finanzvorstand der asknet Solutions AG zu bestellen. Florent Guillomeau tritt die Nachfolge von Jan Schulmeister an, dessen Rücktritt mit Wirkung zum 31. Mai 2021 der Aufsichtsrat ordnungsgemäß angenommen hat.

Der Aufsichtsrat dankt Herrn Schulmeister für seinen Beitrag zum strategischen Transformationsprozess der asknet Solutions AG sowie für die Schaffung der finanziellen Grundlagen für das zukünftige Wachstum des Unternehmens.



Herr Guillomeau wird gemeinsam mit Chief Executive Officer Christian Herkel den Vorstand des Unternehmens bilden und übernimmt in seiner neuen Funktion die direkte Verantwortung für die Ressorts Finanz- und Rechnungswesen, Personal und IT-Infrastruktur.



Als ausgewiesener Finanzexperte verfügt Florent Guillomeau über mehr als 15 Jahre Erfahrung in internationalen Führungspositionen in Deutschland, Frankreich, Ghana und Vietnam. In seinen verschiedenen Funktionen leitete er unterschiedliche Teams in Europa, Amerika, Japan, China und Indien. Zuletzt war er Director Finance Global Supply Chain bei Trelleborg Sealing Solutions. Florent Guillomeau hat einen Master in Wirtschaftswissenschaften der Universität Poitiers (Frankreich) und einen Master in European Companies Management der Fachhochschule Kiel.



Ansprechpartner

Magda Gajny

+49(0)721/96458-6116

investors@asknet.com

https://asknet-solutions.com/



Sprache: Deutsch

Unternehmen: asknet Solutions AG

Vincenz-Priessnitz-Str. 3

76131 Karlsruhe

Deutschland

Telefon: +49 (0)721 / 964 58-0

Fax: +49 (0)721 / 964 58-99

E-Mail: investors@asknet.com

Internet: asknet-solutions.com

ISIN: DE000A2E3707

WKN: A2E370

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart

