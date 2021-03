Bestellstart für den SKODA ENYAQ iV 50 (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > Einstiegsvariante ENYAQ iV 50 ab 33.800 Euro verfügbar



> Dank Innovationsprämie und Herstellerbonus reduziert sich der Preis auf 24.230

Euro



> Elektromotor leistet 109 kW (148 PS), Reichweite beträgt bis zu 362 Kilometer





> Innenraumkonzept mit attraktiven Design Selections und markentypischgroßzügigen PlatzverhältnissenSKODA erweitert die Modellvielfalt des rein elektrischen SUV-Modells ENYAQ iV umdie Einstiegsvariante 50. Sie ist mit einem 109 kW (148 PS) starken Heckmotorund Heckantrieb kombiniert, das maximale Drehmoment beträgt 220 Nm. DieLithium-Ionen-Batterie mit 55 kWh Bruttokapazität ermöglicht eine maximaleReichweite von bis zu 362 Kilometer(1). Der ENYAQ iV 50 kann ab sofort ab 33.800Euro geordert werden. In Verbindung mit der staatlichen Innovations- und derHerstellerprämie sparen Käufer bis zu 9.570 Euro.Serienmäßig rüstet SKODA den ENYAQ iV 50 mit LED-Technologie fürFrontscheinwerfer inklusive Tagfahrlicht und Heckleuchten sowie 18-Zoll-Felgenaus. Die Ausstattung umfasst zudem unter anderem die Zwei-Zonen-KlimaanlageClimatronic, ein Lederlenkrad mit Multifunktionstasten sowie elektrischeinstell- und beheizbare Außenspiegel. Im Interieur zeichnet sich der ENYAQ iV50 durch die puristisch anmutende Design Selection 'Studio' aus.Der neue ENYAQ iV ist 4.649 Millimeter lang, 1.879 Millimeter breit und 1.616Millimeter hoch. Obwohl er in der Länge knapper bemessen ist als ein OCTAVIA,bietet das elektrische SUV im Interieur äußerst großzügige Platzverhältnisse mitentsprechender Kniefreiheit im Fond - vergleichbar mit dem KODIAQ. Dasermöglichen unter anderem der Radstand von 2.765 Millimetern und der fehlendeMitteltunnel. Der Kofferraum fasst 585 Liter.Zum Serienumfang gehören zahlreiche Assistenzsysteme wie zum BeispielFrontradarassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung undCity-Notbremsfunktion, Verkehrszeichenerkennung, Spurhalteassistent undGeschwindigkeitsregelanlage sowie Speedlimiter. Hinzu kommt der Ausweich- undAbbiegeassistent. Der Ausweichassistent unterstützt den Fahrer bei einerdrohenden Kollision mit einem Fußgänger, Radfahrer oder einem anderen Fahrzeug,indem er das Lenkmoment verstärkt und so den Unfall durch kontrolliertesAusweichen nach Möglichkeit verhindert. Der Abbiegeassistent erkennt beimLinksabbiegen an Kreuzungen frühzeitig Gegenverkehr, warnt den Fahrer und stopptdas Fahrzeug wenn nötig automatisch.Beim Thema Konnektivität punktet der ENYAQ iV 50 mit10-Zoll-Infotainmentdisplay, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, digitalemRadioempfang DAB+ und zwei USB-C-Anschlüssen. Die Wireless