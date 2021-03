DGAP-News: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Prognose/Finanzierung The Social Chain AG: Die Social Chain AG erreicht ihre Jahresziele 2020 und plant für 2021 organisches Wachstum um 40 Prozent auf 320 Mio. EUR Umsatz 08.03.2021 / 12:46 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Social Chain AG erreicht ihre Jahresziele 2020 und plant für 2021 organisches Wachstum um 40 Prozent auf 320 Mio. EUR Umsatz (1)

Vorläufige Pro-Forma Zahlen für das Geschäftsjahr 2020: Umsatz: 230 Mio. EUR (plus 28%) I EBITDA: 8 Mio. EUR (plus 15 Mio. EUR)

Prognose für 2021: Umsatz: 320 Mio. EUR (plus 40%) I EBITDA: 15 Mio. EUR (plus 7 Mio. EUR)

Strategie 2021: Weitere Internationalisierung und Stärkung des US-Geschäfts

Klarer Fokus, mehr Effizienz: Neue Organisation entlang von vier Social Commerce Verticals

Wanja S. Oberhof, CEO der Social Chain AG: "Bereits im ersten vollständigen Geschäftsjahr nach der Fusion von Lumaland AG und The Social Chain Group schreibt die neue Social Chain AG operativ schwarze Zahlen und konnte kräftig wachsen."

Berlin, 8. März 2021. Einem starken Geschäftsjahr 2020 folgt ein noch besseres 2021. Die Social Chain AG (WKN: A1YC99) beschleunigt ihren Wachstumskurs und bleibt dabei in den schwarzen Zahlen. 2020 steigerte das Social-Commerce-Unternehmen seinen Umsatz um 28 Prozent auf 230 Millionen Euro (2019: 179 Mio. EUR). Das EBITDA stieg im Jahresvergleich von minus 7 Millionen Euro auf plus 8 Millionen Euro. Bereits in seinem ersten vollen Geschäftsjahr hat die Social Chain AG damit ein kräftiges und profitables Wachstum erzielt. Die Social Chain AG ist erst Ende Oktober 2019 durch eine Einbringung der The Social Chain Group AG in die Lumaland AG entstanden.

Das dynamische Wachstum setzt sich auch in diesem Geschäftsjahr fort: Für 2021 prognostiziert die Social Chain AG einen Umsatz von 320 Millionen Euro, ein organisches Wachstum von 40 Prozent. Das EBITDA soll sich auf 15 Millionen Euro annähernd verdoppeln. Der Investmentfokus liegt 2021 auf der weiteren Internationalisierung. Vor allem das US-Geschäft soll kräftig ausgebaut werden. Für mehr Effizienz und einen klaren Fokus auf Schwerpunktkategorien organisiert die Social Chain ihr Social-Commerce-Geschäft künftig entlang von vier Verticals: Food, Home & Living, Beauty und Fitness. Die Social Chain AG plant, 2021 das organische Wachstum mit weiteren Akquisitionen zu beschleunigen. Dadurch könnte die Umsatzprognose von 320 Millionen Euro noch deutlich übertroffen werden.