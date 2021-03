NetCents Technology meldet für die erste Märzwoche ein Transaktionsvolumen von über 5.500.000 $

VANCOUVER. B.C. (Kanada), 9.März 2021 – NetCents Technology Inc. („NetCents“ oder „Unternehmen“) (CSE: NC / Frankfurt: 26N / OTCQB: NTTCF), ein Unternehmen für Zahlungen mit Kryptowährungen, freut sich, bekannt geben zu können, dass Transaktionen mit Kryptowährungen in seinem Ökosystem ein Rekordtempo erreicht haben.

Das Unternehmen hat in der ersten Märzwoche ein Transaktionsvolumen von über 5.500.000 $ verarbeitet, mit dem es das Volumen vom Februar in nur sieben Tagen in den Schatten gestellt hat, und es ist auf dem besten Weg, im Vergleich zu jedem anderen Zeitraum in der Geschichte des Unternehmens signifikantes Wachstum zu verzeichnen. Dieses Wachstum baut auf dem bereits bekannt gegebenen Volumen von 6,7 Millionen verarbeiteten Transaktionen im Februar und 8,2 Millionen im Januar auf.

„Unser Fokus auf die Akquise von Händlern und unsere Etablierung im konventionellen Zahlungsgeschäft macht sich bezahlt“, meinte Clayton Moore, Gründer und CEO von NetCents Technology. „Nach dieser herausragenden Woche gibt es keinerlei Anzeichen für eine Verlangsamung, und wir arbeiten auf Volldampf. Da wir unsere Vertriebs- und Marketingaktivitäten fortführen und neue Produkte auf den Markt bringen, erwarten wir, dass wir selbst diese Ziffern in Kürze überbieten werden.“

Der Fokus auf die Bereitstellung strategischerer, wertorientierter Produkte und die Expansion der Unternehmenspräsenz in wichtigen Schlüsselindustrien, darunter Business to Business (B2B), Gaming und der Einzelhandel mit Luxusartikeln, sowie in neue geografische Gebiete wie Südamerika und Asien hat sich als Erfolgsformel erwiesen. NetCents hat im Lauf des vergangenen Jahres in der Nachfrage nach Lösungen für Kryptowährungen unter Verbrauchern und Unternehmen einen beispiellosen Wandel erlebt, da Firmen in aller Welt nach neuen Zahlungsmodalitäten und Einkommensquellen suchen und sich an diese anpassen.

„Für uns hat 2021 explosiv begonnen, und das Jahr verspricht, sowohl für NetCents als auch für Kryptowährungen sehr spannend zu werden“, so Herr Moore weiter. „Es war unser konzentrierter Fokus auf eine schlankere, bessere Händlererfahrung, um die breite Akzeptanz von Kryptowährungen als Zahlungsmittel weiter voranzutreiben, der NetCents tatsächlich zu diesem Durchbruch und diesem Rekordwachstum bei Anmeldungen von Händlern und Verarbeitungsvolumen befähigt hat.“