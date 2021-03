Core One Labs und KICT erkunden DMT-assistierte Psychotherapie

Vancouver, British Columbia, Kanada – 9. März 9 2021 – Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (Frankfurt: LD62, WKN: A2P8K3) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es in Zusammenarbeit mit Ketamine Infusions Centers of Texas LLC (KICT) ein Entwicklungsprogramm für N-Dimethyltryptamin (DMT) unterstützte Psychotherapie zur Behandlung von Angstzuständen und Depressionen untersucht.

Im Dezember 2020 hat die Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) des Vereinigten Königreichs (UK) die weltweit erste klinische Studie zur Prüfung der Wirksamkeit und Sicherheit von DMT zur Behandlung von Depressionen genehmigt. Die erste Phase der Studie (Phase I) begann im Januar 2021, und die Machbarkeitsstudie Phase IIa soll kurz danach folgen. Die Studie wird von Small Pharma Ltd., einem neuropharmazeutischen Unternehmen, in Zusammenarbeit mit dem Centre for Psychedelic Research am Imperial College London[i] durchgeführt.

DMT, das auch als „Spirit Molecule“ (Bewusstseinsmolekül) bezeichnet wird, ist ein natürlich vorkommendes Psychedelikum, das im Gift der Coloradokröte (Bufo alvarius) und in einer Vielzahl von Pflanzenarten gefunden wird und auch synthetisch hergestellt werden kann. Die Wirkdauer von DMT ist kurz, was es zu einer potenziell nützlichen Option in klinischen Anwendungen macht. DMT entfaltet oft innerhalb einer Minute nach dem Einatmen oder der Injektion seine volle Wirkung. Die Wirkdauer reicht von zehn bis dreißig Minuten. DMT ist ein serotonergisches Psychedelikum, das seine Wirkung über die serotonergischen Rezeptoren im Gehirn ausübt, einschließlich der 5-HT2A-, 5-HT1A-, 5-HT2C- und 5-HT7-Rezeptoren[ii].

DMT ist eine in den USA kontrollierte Substanz der Klasse I und darf derzeit weder hergestellt, gekauft, besessen oder vertrieben werden. Städte in den USA haben es vor Kurzem entkriminalisiert, es ist aber nach Landes- und Bundesrecht immer noch illegal. DMT ist einer der Wirkstoffe in Ayahuasca, das derzeit unter bestimmten Bedingungen in Brasilien, Costa Rica, Italien, Peru und Rumänien legal ist[iii].

„Wir haben uns für die Erforschung der DMT-assistierten Therapie entschieden, da sie kürzlich vom MHRA für klinische Studien akzeptiert wurde. Darüber hinaus hat es eine schnelle Wirkung bei nur kurzer Wirkdauer und ist daher Ketamin sehr ähnlich. DMT liefert ein psychedelisches Erlebnis in 20 Minuten und hat eindeutige Eigenschaften, die sich gut für den klinischen Einsatz eignen. Wir glauben, dass es eine sehr praktikable Lösung für die Behandlung von Depressionen in der Zukunft sein wird", so Joel Shacker CEO des Unternehmens.