Synchronoss gibt Ernennung von Jeff Miller zum ständigen CEO und President bekannt

BRIDGEWATER, N.J., March 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR), ein weltweit führender innovativer Anbieter von Cloud-, Messaging- und digitalen Lösungen, hat heute bekanntgegeben, dass Jeff Miller vom Vorstand als President und Chief Executive Officer bestätigt wurde.Miller fungiert bereits seit September 2020 als Interimspräsident und CEO von Synchronoss und kam 2018 als Chief Commercial Officer zu Synchronoss.



Vor seiner Tätigkeit bei Synchronoss war Miller President der Technology Group von IDEAL Industries, einem Unternehmen, das auf die Entwicklung und Bereitstellung von Lösungen für intelligente Geschäftsgebäude und Gewerbeflächen spezialisiert ist.Darüber hinaus war er 16 Jahre für Motorola tätig, zuletzt als Corporate Vice President und General Manager of Operations in Nordamerika für Motorola Mobility, LLC, einem Geschäftsbereich von Lenovo.Während seiner 11-jährigen Tätigkeit für AT&T hatte Miller verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Vertriebsmanagement, Marketing und Produktmanagement inne.