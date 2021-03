Aber:

Disclaimer:

Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.

Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich vermutlich am Ende der seit 8612 laufenden korrektiven lila 5 der schwarzen 1 und damit kurz vor dem Abschluss eines vollständigen Aufwärtsimpulses auf der Jahrhundert-Zeitebene. Die schwarze Alt: 1 kann aber auch bei 13827 beendet worden sein und der korrektive scharfe Rücklauf zum Jahrestief 2020 bereits der Auftakt der schwarzen 2 sein.Die lila 5/lila Alt: B bildet – ausgehend von 8612 - ein Doppelzigzag mit blauer W=12931, blauer X=11324 sowie laufender blauer Y (bisher 14410; als Zigzag mit orangener A=13294, orangener B=13006, orangener C bisher 14410 oberhalb 61er Mindestziel 14223 – orangene Fibos). Damit wurde im DAX die Marke „Sturmwarnung“ überschritten.Die orangene C kann mit der grünen 1=13773, überschiessenden grünen 2=13260 (lila A=13045, lila B=14134, lila C=13260) sowie grünen 3 (bisher 14475; lila 1=14189, lila 2=13643 unterhalb 38er RT 14834 – hellgrüne Fibos, lila 3 bisher 14475 mit roter I=14196, roter II=13995 als Zigzag-X-Triangle, roter III=14444, roter IV=14307, roter V bisher 14475) gezählt werden. Das 23er Ziel einer lila 4 befindet sich derzeit bei 14279 (braune Fibos). Die 161er Ausdehnung einer gedehnten grünen 3 liegt bei 14500 (blaue Fibos). Mit dieser plausiblen Zählweise fehlen im DAX noch zwei Hochs oberhalb 14475 (lila 5/grüne 3, grüne 5; blauer Pfad).Der Haken an dieser Interpretation ist die etwas eigenwillige Struktur der roten II als Zigzag-X-Triangle. Deutlich besser würde deren Muster zu einem Triangle und damit zu der blauen Alt: b einer überschiessenden lila Alt: 2 (rote Alt: A/W=13643, rote Alt: B/X=14475 mit 161er Maximalziel 14527 – lila Fibos, fehlende rote Alt: C/Y mit Zielbereich unterhalb 14134) passen (orangener Pfad). Erst nach diesem Rücklauf würden dann die Bewegungen des blauen Pfades mit drei fehlenden Hochs (lila 3, lila 5/grüne 3, grüne 5) anstehen.Die orangene C kann bereits mit gedehnter grüner Alt: 3=14189, grüner Alt: 4=13959 (als Running Triangle mit roter A=13643, roter Alt: B=14196, roter Alt: C=13864, roter Alt: D=14130, roter Alt: E=13959 unterhalb 23er Mindestziel 13970 – hellgrüne Fibos) sowie kurzer grüner Alt: 5 bisher 14475 (61er Maximalziel 14533 – grüne Fibos) fertig gezählt werden (grauer Pfad). Oberhalb 14533 wäre mit dieser Zählweise eine gedehnte grüne Alt: 5 (161er Mindestziel 15198 – grüne Fibos; lila Pfad) erforderlich.Die blaue Y hat ihren Zielbereich erreicht und kann sowohl die lila 5/schwarze 1 als auch die überschiessende lila Alt: B jederzeit beenden (blauer Pfad). Oberhalb der grünen 0-b-Linie (derzeit bei 1287x) kann es nach einer blauen Alt: X2? ein weiteres Allzeithoch geben (blaue Alt: Z?, hellgrüner Pfad).Mit dem neuen Allzeithoch bei 32079 und dem vorgängigen Abschlussboten-Rücklauf auf 29856 hat der DJI seine Pflicht erfüllt. Ab jetzt ist Vorsicht angesagt – der DJI kann jederzeit einen Aufwärtsimpuls auf der Jahrhundert-Zeitebene des Big Pictures beenden.Der DAX steht mit seinem korrektiven Allzeithoch kurz vor dem Ende einer impulsiven Jahrhundert-Welle, deren Abschluss aber auch bereits bei 13827 gewesen sein kann. Der korrektive Anstieg seit dem Jahrestief 2020 lässt nach Abschluss der Korrekturrallye einen starken Rücklauf erwarten.