Wir sehen noch immer keine Schwäche im DAX am Tag 3 der Rallye diese Woche. Wie im "Bilderbuch" zieht es den Index weiter nach oben. Welche Aktien haben hieran den größten Anteil gehabt?

Noch ein Fortsetzungstag der DAX-Rallye

Der Auftakt dieser Rallye zum Wochenstart kann weiterhin Raum gewinnen und hat nun bereits den dritten Tag in Folge neue Rekordlevels geschrieben. Dieser Meinung war auch am Morgen schon Ingmar Königshofen in diesem Video-Interview:

Dabei stand die Frage im Raum, wie sich der Anleihenkurs auf den Aktienmarkt auswirkt.

Heute war dies am Markt jedoch kein Thema, sondern eher die technische Fortsetzung des großen Ausbruchssignals aus der Seitwärtszone des DAX. In dieser befand sich der Index immerhin mehrere Wochen.

Von der Eröffnung an gewann der DAX an Boden und konnte bereits in der ersten Handelsstunde in den Gewinn laufen. Bis zum Vortageshoch war es daher nur eine kurze Strecke und auch die 14.500 erreichte er schnell.

Da es an der Wall Street ebenfalls weitere Käufe gab und der Dow Jones ein neues Rekordhoch erreichte, setzte der DAX seine Rekordfart fort.

Im Hoch standen wir am Nachmittag bei 14.560 Punkten und schlossen nur wenige Punkte darunter, wie die Daten des Handelstages aufzeigen:

Eröffnung 14.439,45 Tageshoch 14.560,97 Tagestief 14.408,52 Vortageskurs 14.437,94 Schlusskurs 14.540,25

Das Momentum auf der Oberseite sieht man im Intraday-Verlauf erneut deutlich:

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Vor allem die Deutsche Telekom überraschte heute und brach technisch aus der Seitwärtszone aus, welche sie mehrere Monate innehatte. Den Anstoss brachte ein Analystenkommentar der Citibank. In diesem wurde dem Unternehmen eine "solide Position" in mehreren Segmenten bescheinigt. Das Urteil zur Aktie lautete "Buy" von zuvor "Hold" - was den Auslöser gab.

Investorentreffen zu Bayer und Adidas brachten diese beiden Werte ebenfalls in den Fokus der Marktteilnehmer. Sie legten genauso stark zu und hatten damit einen hohen Anteil an der DAX-Performance.

Die Gewinner von gestern, Infineon und Delivery Hero, gaben diese Gewinne heute wieder komplett ab.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Das Chartbild kann man nur als weiter positiv umschreiben. Mit dem mittelfristigen Ausbruch ist der DAX im "Höhenrausch" - eine Konsolidierung trat bisher nicht ein:

Wie lange kann dieser Trend anhalten?

Dies erörtern wir morgen früh mit unserem Händler wieder in der Vorbörse.

