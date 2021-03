SFC Energy meldet den Abschluss eines Brennstoffzellen-Auftrags. Man habe die Lieferung und Installation von 24 hybriden Microgrids mit EFOY Pro 12000 Duo Brennstoffzellen (500 W) für netzferne Gebiete in vier nordostindischen Bundesstaaten abgeschlossen, so das Unternehmen aus Brunnthal bei München am Dienstag. Zum Umsatzvolumen macht SFC Energy keine konkreten Angaben - der Umsatz fließt noch in die Zahlen des Jahres 2020 ...