Berlin (ots) - ++ 38% der jungen Erwachsenen können aktuell keinerlei

finanzielle Engpässe überbrücken ++



++ Junge Deutsche sind offener als gedacht: Rund die Hälfte spricht über Geld

mit Familie und Freunden ++



++ Schwedisches FinTech Anyfin senkt mit Hilfe von AI die Zinsen teurer

Konsumentenkredite ++





Es wird viel über Millennials und ihre Einstellung zum Thema Geld geredet. VomDrang, Erlebnisse, statt Dinge zu sammeln, bis hin zu dem Wunsch sich selbst zuverwirklichen. Doch wie sieht diese Einstellung wirklich aus und inwieweitunterscheidet sie sich von früheren Generationen? Zum Markteintritt inDeutschland wollte das schwedische FinTech-Unternehmen Anyfin herausfinden, wiedas Money Mindset der jungen Generationen aussieht. 1.000 Menschen im Alter von18 bis 45 Jahre wurden befragt, was ihnen im Leben wirklich wichtig ist - undwelche Rolle Finanzen dabei spielen. Die Ergebnisse zeigen zum Teil deutlicheUnterschiede in den verschiedenen Altersklassen und Regionen in Deutschland auf.Finanziellen Wohlstand und finanzielle Absicherung sehen jüngere Generationennicht mehr als Statussymbol, sondern vielmehr als Mittel zum Zweck, um einenindividuellen Lebensstil führen zu können. Dabei sind junge Erwachsene bereit,auf ein Stück finanzielle Sicherheit zu verzichten, um schon heute spontaner undnach ihren Idealen agieren zu können.Genau hier kommt Anyfin ins Spiel: Anyfin hat eine Finanz-App entwickelt, dieMenschen dabei unterstützt, die Kontrolle über ihre Finanzen zurückzubekommen.Getrieben durch ein Team, das sich bereits bei Unternehmen wie Klarna, Spotifyund iZettle bewährte, hat das schwedische FinTech ein modernes, digitalesProdukt entwickelt, das Verbrauchern hilft, die Zinsen ihrer bestehendenRatenzahlungen und Kredite zu senken. Mithilfe von AI Technologie führt Anyfineine individuelle Einschätzung der finanziellen Lage durch und unterbreitet einbesseres Angebot - jedoch nur dann, wenn die Zinsbelastung gesenkt werden kann.Die Laufzeit des Kredits wird dabei niemals verlängert. Anyfin fungiert dabeinicht etwa als Vergleichsportal, sondern bietet die Refinanzierung inZusammenarbeit mit einer Partnerbank an.38% der jungen Erwachsenen können keinerlei finanzielle Engpässe überbrückenDie zum Deutschlandstart durchgeführte Studie "Thema Geld: Was der Gen Y wichtigist" gibt neue Einblicke in das Money Mindset der Deutschen. So fühlt sichbeispielsweise rund ein Drittel der Befragten (31%) finanziell schlechteraufgestellt als der Durchschnittsdeutsche. Diese Selbsteinschätzung deckt sichmit den tatsächlichen finanziellen Polstern. 25% könnten aktuell nicht einmal