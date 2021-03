Weilheim (ots) - Die Experimentierphase ist nun vorbei, die Branche um

umweltfreundliche Wärme- und Stromgewinnung mit Biomethan steckt nicht mehr in

den Kinderschuhen, sondern hat sich bewährt. Eine aktuelle Studie zeigt nun,

dass der Markt mit Biomethan auch in den kommenden Jahren unter sehr guten

Sternen steht. Gute Nachrichten für die Wirtschaft, das Klima und den Planeten.

Die GRÜNGOLD AG informiert.



Die Nachfrage nach Biogas und Biomethan auf dem Markt boomt - und ein Ende

dieses Booms ist auch in den folgenden Jahren nicht in Sicht. Die Entwicklung

des vergleichsweise neuen Marktsegments Erneuerbare Energien war lange Zeit nur

schwer vorhersagbar, doch die Forschung liefert diesbezüglich zuletzt immer mehr

aussagekräftige Daten. Zahlreiche Studienergebnisse prognostizieren, dass nicht

nur die Energiegewinnung mit Biomethan nachhaltig ist, sondern auch

entsprechende ökologische Projekte, wie etwa die Biomethananlage der GRÜNGOLD AG

aus Weilheim.







eingehende Untersuchung des globalen Biomethanmarktes vorausgeht. In der

zugrundeliegenden Studie wurde die weltweite Industrie rund um Biomethan

analysiert und anhand dessen Vorhersagen für die kommenden Jahre getroffen. Die

Ergebnisse der Marktforschungsstudie basieren auf einer intensiven Auswertung

(SWOT-, STEP- und Branchenstrukturanalysen) von Fakten und Daten mit Blick auf

Chancen und Potenziale des Einsatzes von Biomethan in der weltweiten Industrie.

Der Report bietet Hilfestellung, die Dynamik und Struktur des Biomethanmarktes

zu verstehen, indem die Marktsegmente identifiziert und analysiert werden, und

anhand dessen die Größe des Marktes prognostiziert wird.



Biogas wird weltweit immer wichtiger



Die Nutzung von Technologien auf Basis von Biogas verzeichnet weltweit ein

starkes Wachstum. Das gilt insbesondere für Biomethan, das auch für

Entwicklungsländer und Schwellenländer zunehmend attraktiv wird. Der Grund

hierfür liegt darin, dass viele dieser Länder Unmengen an organischen Abfällen

produzieren, die energetisch genutzt werden können. Genau das ist die Kernidee

von erneuerbarer Energie auf Basis von Biogas: Durch die Gärung von Biomasse

entsteht energiereiches Gas, das gespeichert und angepasst an den aktuellen

Bedarf in Strom umgewandelt werden kann.



Biomethan im Speziellen ist ein natürlich vorkommendes Gas, das durch die

anaerobe, also sauerstoffunabhängige Digestion von organischem Material erzeugt

wird. Als Ausgangsstoff dienen Abfälle aus der Agrarwirtschaft ebenso wie







