Analyse-Update VW - Stämme oder Vorzüge?

Vor weniger als vier Wochen haben wir den größten deutschen Autobauer zum Kauf empfohlen. Keinen Augenblick zu früh, denn die Aktien kennen seitdem nur eine Richtung - aufwärts. Unsere Aufnahme der Vorzugsaktien in die Empfehlungsliste gelang zu knapp 174 Euro. Inzwischen notiert das DAX Papier bei 238 Euro – Ein Plus von 37 Prozent. Durch den Anstieg hat VOLKSWAGEN den Software Primus SAP als wertvollstes deutsches Unternehmen abgelöst. Seit der Empfehlung erreichten uns Anfragen, warum die Kursdifferenz zwischen den Stammaktien und den Vorzugsaktien so stark schwankt. Wir nutzen die Gelegenheit und erklären diese Spezialität kurz und geben ein Update zur Empfehlung.

