Vancouver, British Columbia (24. März 2021). Kingman Minerals Ltd. (TSX-V: KGS) (FWB: 47A1) („Kingman“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Kernloch MH-04 in einem Winkel von -70 Grad gebohrt wurde, um die beiden Erzgänge in der Tiefe, unterhalb der historischen Abbaustätten, zu durchörtern. Die Bohrung erreichte eine Gesamttiefe von 726 Fuß (221,3 Meter). Sie drang erfolgreich bis zum oberen Teil der Zielzone in einer Tiefe zwischen 365 und 383 Fuß (110,6 und 116,7 Meter) vor und durchörterte eine stark alterierte und zum Teil oxidierte Zone, die typischerweise mit einer Goldmineralisierung korreliert. Wie auch in den drei vorherigen Bohrlöchern wurden zu beiden Seiten eines Rhyolithgangs in gescherten und brekzierten Zonen interessante Mineralisierungen und Alterierungen gefunden. Eine brekzierte Zone in einer Tiefe zwischen 376,5 und 382,2 Fuß (114,8 und 116,5 Meter) enthielt reichlich Sulfide. Man geht davon aus, dass es sich hier vorwiegend um Arsenopyrit handelt.