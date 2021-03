Neuer CFO für die nächste Wachstumsstufe bei First Graphene.

Die kürzlich erfolgte Ernennung von Michael Bell zum CEO des Unternehmens hat schon angedeutet, dass die Graphitgesellschaft First Graphene (WKN A2ABY7 / ASX FGR) in die nächste Entwicklungsphase übergeht. Während Forschung und Entwicklung weiterhin eine große Rolle bei First Graphene spielen werden, legt der neue CEO seinen Fokus auf die verstärkte Kommerzialisierung der Graphenprodukte, auf die Ausweitung der Geschäfte.

Diese „neue“ Ausrichtung dürfte auch der Grund sein, warum das Unternehmen nun in Aditya Asthana einen neuen Chief Financial Officer vorstellte. Herr Asthana wird Herrn Peter Youd ersetzen, der nach acht Jahren bei First Graphene Ende April in den Ruhestand gehen wird. Der neue CFO verfügt über 14 Jahre Erfahrung im Bereich Finanzen und der Führung von Unternehmen – auch international. Bevor er zu First Graphene kam, war Herr Asthana zuletzt bei Orica Ltd. als Leiter Finanzen für die Region Asien-Pazifik tätig.