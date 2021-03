---------------------------------------------------------------------------

CEWE mit Onlinegeschäft erfolgreich



- CEWE 2020 mit deutlichem Ergebniszuwachs



- Zwölfte Dividendenerhöhung in Folge auf 2,30 Euro je Aktie vorgeschlagen

- Elfter Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht: Klimaziele erreicht

Oldenburg, 25. März 2021. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) hat das Geschäftsjahr 2020 erfolgreich abgeschlossen. Dank des Onlinegeschäfts hat insbesondere das Kerngeschäftsfeld Fotofinishing zugelegt und die spürbaren Pandemie-Auswirkungen auf die Geschäftsfelder Einzelhandel und Kommerzieller Online-Druck überkompensiert. Im Rahmen der Bilanzpresse- und Analystenkonferenz hat CEWE heute die Unternehmenszahlen 2020 vorgestellt: Der Umsatz stieg auf 727,3 Mio. Euro (2019: 720,4 Mio. Euro), das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich deutlich überproportional um mehr als 40% auf 79,7 Mio. Euro (2019: 56,8 Mio. Euro). Die positive Unternehmensentwicklung und die grundsolide Finanzierung des Unternehmens erlauben es Vorstand und Aufsichtsrat, den Aktionären mit 2,30 Euro je Aktie zum zwölften Mal in Folge eine Dividendenerhöhung vorzuschlagen (2020: 2,00 Euro). "Besonders die hervorragende Entwicklung in unserem Kerngeschäftsfeld Fotofinishing freut uns sehr. CEWE hat auch 2020 wieder vielen Menschen Freude mit einem persönlichen und individuellen Fotoprodukt bereitet. Unsere Kundenfokussierung, unsere Innovationskraft und unser starkes Onlinegeschäft sind der Schlüssel für diesen Erfolg", so Dr. Christian Friege, Vorstandsvorsitzender der CEWE Stiftung & Co. KGaA, anlässlich der heutigen Bilanzpresse- und Analystenkonferenz von CEWE. Die zwölfte Dividendenerhöhung geht einher mit dem zum elften Mal publizierten Nachhaltigkeitsbericht: Schon seit 2010 berichtet CEWE transparent und regelmäßig über die Fortschritte im Nachhaltigkeitsmanagement. Früher als geplant hat CEWE die ursprünglich für 2025 gesetzten Klimaziele bereits 2020 erreicht.