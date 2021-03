NetCents Technology meldet Anstieg bei der Anmeldung neuer Partner und Leads

VANCOUVER, B.C., 25. März 2021 – NetCents Technology Inc. („NetCents“ oder die „Gesellschaft“) (CSE: NC / Frankfurt: 26N / OTCQB: NTTCF), ein Unternehmen für Kryptowährungszahlungen, gibt bekannt, dass in den letzten 60 Tagen ein plötzlicher Anstieg neuer Partneranmeldungen und Leads (Kundenkontakten) verzeichnet wurde.

Die Gesellschaft hat in den letzten 60 Tagen durchschnittlich 10 - 15 neue Partner-Leads pro Woche erhalten, mit einer Abschlussrate von 30% über den Zeitraum dieser 60 Tage, die sich im März auf 40% erhöht, da die Gesellschaft die eingehenden Leads weiter verfolgt und erfolgreich abschließt. Während die Gesellschaft weiterhin daran arbeitet diese bestehenden und eingehenden Partner-Leads abzuschließen, mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 30 bis 40 Tagen zwischen Lead und Abschluss, wird eine Steigerung der Lead-zu-Abschluss-Rate erwartet. Der Grund für die gestiegene Nachfrage sind das Omni-Channel-Marketing der Gesellschaft, die Empfehlungen bestehender Partner, organische Anfragen an die Gesellschaft sowie gestiegenes Interesse an Kryptowährungen innerhalb der traditionellen Zahlungsverkehrsbranche, um der Verbrauchernachfrage gerecht zu werden.

„Während der drei Jahrzehnte, die ich in der Zahlungsverkehrsbranche tätig war, habe ich noch nie so eine massive Nachfrage für ein Produkt erlebt. Kryptowährungen und Zahlungsabwicklung in diesen Währungen ist nicht mehr etwas für die Zukunft,“ meinte Patrick Albright, Senior Vice President Strategic Development bei NetCents Technology. „Die Fähigkeit, der erhöhten Verbrauchernachfrage für Transaktionen in Kryptowährungen nachzukommen, ist inzwischen unerlässlich. Nordamerikanische Partner und Händler erleben jetzt was der Rest der Welt schon beobachtet hat. Der Kryptozahlungsverkehr ist ein dauerhafter Trend und wird zunehmend Teil einer erfolgreichen Zahlungsverfahren-Strategie werden.“

Um die steigende Nachfrage der Partner-Leads, Anmeldungen und Verwaltung von unterzeichneten Partnerkonten zu befriedigen ist die Gesellschaft dabei die Größe ihres Partnervertriebs- und Account-Management-Teams zu verdreifachen. Dies wird es der Gesellschaft ermöglichen den Zeitraum vom Lead bis zum unterzeichneten Partner zu verkürzen, wie auch die Anzahl der abgehaltenen Verkaufsschulungen zu erhöhen, um letztendlich die Anzahl der unterzeichneten und verarbeitenden Händler zu erhöhen und die Zeitspanne für die Aktivierung der Partner zu verkürzen. Die Gesellschaft wird außerdem den ersten Anmelde- und Onboarding-Prozess für neue Partner automatisieren damit sie sich auf hochwertige Partnerschaften konzentrieren kann.