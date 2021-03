Nur 12 Prozent der Frauen sparen

The future is female - das gilt auch in der Finanzbranche. Daniela Meyer und Astrid Zehbe wissen, wovon sie reden und schreiben. Daniela Meyer (links) und Astrid Zehbe (rechts) sind Gründerinnen und Chefredakteurinnen von Courage, dem ersten Finanzmagazin für Frauen in Deutschland. Beide sind seit vielen Jahren hierzulande, aber auch international als Finanz- und Wirtschaftsjournalistinnen für verschiedene Medien tätig. Sie arbeiteten unter anderem für das ZDF, die ARD, DIE ZEIT sowie die Süddeutsche Zeitung. 2020 wurden die beiden für ihre Arbeit von „Der Wirtschaftsjournalist“ als Wirtschaftsjournalistinnen des Jahres ausgezeichnet. Die Themenauswahl soll Frauen motivieren, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen, Karriereschritte zu wagen und eigene Geschäftsideen umzusetzen. Wir haben mit den beiden Chefredakteurinnen Daniela Meyer und Astrid Zehbe gesprochen. Das ausführliche Interview mit den beiden Finanzjournalistinnen finden Sie hier > > >





