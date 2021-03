^ DGAP-News: EXASOL AG / Schlagwort(e): Studienergebnisse/Sonstiges Exasol beim Data Breakthrough Award 2021 als 'Overall Data Analytics Company of the Year' ausgezeichnet

Exasol beim Data Breakthrough Award 2021 als 'Overall Data Analytics Company of the Year' ausgezeichnet

Exasol beim Data Breakthrough Award 2021 als "Overall Data Analytics Company of the Year" ausgezeichnet



Hochperformante Analytics-Datenbank von Exasol zum zweiten Mal in Folge von führendem Awards-Programm der Branche prämiert



Nürnberg, den 25. März 2021 - Exasol, Hersteller der gleichnamigen hochperformanten Analytics-Datenbank, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei den 2021 Data Breakthrough Awards zum Gewinner in der Kategorie "Overall Data Analytics Company of the Year" gekürt wurde. Organisiert wird das Awards-Programm von Data Breakthrough, einem unabhängigen Institut für Market Intelligence, das auf diesem Wege herausragende Unternehmen, Technologien und Produkte im globalen Markt für Datentechnologie würdigt. Exasol konnte bei den Data Breakthrough Awards bereits das zweite Jahr in Folge eine Auszeichnung erringen. 2020 wurde die High-Performance Analytics-Datenbank von Exasol als "In-Memory Solution of the Year" prämiert.



Mit der In-Memory-Analytics-Datenbank von Exasol erhalten Unternehmen schnelleren Zugriff auf ihre Datenbestände und können so detaillierte bereichsübergreifende Entscheidungen treffen, die echte Datendemokratisierung und Storytelling ermöglichen. Ob in der Cloud, lokal auf eigenen Servern oder im Rahmen von Hybrid-Strategien, die Datenbank von Exasol kann in jeder Umgebung eingesetzt werden und liefert selbst bei einer hohen Anzahl von gleichzeitigen Nutzern eine unübertroffene Performance zu stets kalkulierbaren Kosten. Mit der nativ in der Datenbank integrierten Schnittstelle lassen sich Analysen innerhalb der Datenbank in verschiedenen Programmiersprachen u.a. R, Python, Java und Lua ausführen. Exasol unterstützt darüber hinaus Data Vault Modelle und hilft Unternehmen so, agil zu bleiben und Steigerungen im Hinblick auf Volumen, Komplexität und Verteilung von Daten zu beherrschen.