Gerry Weber International AG: Angelika Schindler-Obenhaus wird neue Vorstandsvorsitzende bei GERRY WEBER - Alexander Gedat strebt zurück in den Aufsichtsrat

Angelika Schindler-Obenhaus wird neue Vorstandsvorsitzende bei GERRY WEBER - Alexander Gedat strebt zurück in den Aufsichtsrat

Halle/Westfalen, 25. März 2021 - Angelika Schindler-Obenhaus wird CEO bei GERRY WEBER: Der Aufsichtsrat der GERRY WEBER International AG hat die bisherige Chief Operating Officer (COO) in seiner heutigen Sitzung mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2021 der Gesellschaft für die Dauer von drei Jahren zur Vorstandsvorsitzenden bestellt. Angelika Schindler-Obenhaus tritt die Nachfolge von Alexander Gedat an, der diese Funktion im Februar 2020 interimistisch übernommen hatte. Alexander Gedat, der bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2021 der Gesellschaft Vorstandsvorsitzender bleibt, strebt eine Wahl zum Mitglied des Aufsichtsrats durch die Hauptversammlung an und ist bereit, die Position des Aufsichtsratsvorsitzenden zu übernehmen. Damit besteht der GERRY-WEBER-Vorstand künftig aus Angelika Schindler-Obenhaus und Chief Finance Officer (CFO) Florian Frank.

Angelika Schindler-Obenhaus ist seit August 2020 Mitglied des Vorstands der GERRY- WEBER-Gruppe. In der Funktion als COO verantwortet sie die Bereiche Design, Produktion, Beschaffung und Marketing/Kommunikation, von Alexander Gedat übernimmt sie nun auch den Vertrieb. Vor ihrem Antritt in Halle/Westfalen war die 58-Jährige als Vorstand Einkauf, Marketing und IT bei der Katag AG in Bielefeld tätig. Sie wurde 2010 zum Mitglied des Vorstands der Katag AG berufen und leitete vorher u.a. die strategische Koordination von Einkauf und Vertrieb sowie das Expansionsmanagement des Unternehmens. Angelika Schindler-Obenhaus startete ihre Laufbahn beim Kaufhauskonzern Horten AG und ist seit fast 40 Jahren in der Modebranche tätig.