Getir wird zum Einhorn mit 2,6 Mrd. US-Dollar Bewertung

- Das vor fünfeinhalb Jahren gegründete Unternehmen startete im Januar 2021 in London und wird in den kommenden Monaten nach Deutschland, Frankreich und in die Niederlande expandieren.

ISTANBUL, 28. März 2021 /PRNewswire/ -- Getir, der Pionier der ultraschnellen Lebensmittellieferung, hat nur zwei Monate nach Abschluss seiner Serie-B-Runde im Wert von 128 Mio. US-Dollar eine Finanzierungsrunde der Serie C über 300 Mio. US-Dollar abgeschlossen. Die Serie-C-Runde wurde von Sequoia Capital und dem Altinvestor Tiger Global angeführt. An der Investitionsrunde nahmen 7 von 8 bestehenden Fonds teil.

Das in Istanbul ansässige Unternehmen Getir hat den Sektor der Lebensmittellieferungen revolutioniert und hat mit seiner neuen Bewertung von 2,6 Milliarden Dollar in nur fünfeinhalb Jahren den Status eines „Einhorns" erreicht. Die jüngste Finanzspritze wird das exponentielle Wachstum des Unternehmens in der Türkei und in Großbritannien sowie die schnelle Expansionsstrategie in drei weitere europäische Märkte in den kommenden Monaten unterstützen.

Getir begann seine internationale Expansion mit dem Eintritt in den britischen Markt im Januar 2021 mit dem Start in den Londoner Zonen 1&2. Innerhalb von zwei Monaten haben die Londoner den Service schnell angenommen. Das Tech-Unternehmen plant außerdem, in drei weitere europäische Märkte zu expandieren - Deutschland, Frankreich und die Niederlande - und damit innerhalb von sechs Monaten nach seinem internationalen Debüt insgesamt fünf Märkte zu erreichen.

„Wir begannen 2015 mit der Vision, die Art und Weise, wie Menschen ihre Lebensmittel einkaufen, zu verändern. Jeden Monat liefern wir eine Vielfalt von 1.500 Produkten an Millionen von Menschen in der Türkei in durchschnittlich 10 Minuten. Dank des Interesses an unserem bahnbrechenden Geschäftsmodell konnten wir nur zwei Monate nach unserer Series B eine Series C-Runde abschließen. Wir haben nun 300 Mio. US-Dollar eingesammelt und werden das Investment für unsere ambitionierte europäische Expansion nutzen. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir das schnellste türkische Einhorn geworden sind. Und in den kommenden Monaten werden wir auch in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden aktiv werden. Sobald sich die Ausbreitung des COVID-19-Virus gelegt hat, wollen wir auch in Brasilien aktiv werden", sagt Getir-Gründer Nazim Salur.

Informationen zu Getir

Getir ist der Pionier der ultraschnellen Zustellung. Das in Istanbul ansässige Unternehmen hat mit seinem 10-Minuten-Angebot für die Lieferung von Lebensmitteln die letzte Meile revolutioniert. Getir liefert eine Auswahl von 1.500 Artikeln des täglichen Bedarfs in Minutenschnelle an seine Kunden, 7 Tage die Woche, Tag und Nacht. Getir, das ab Januar 2021 in London tätig ist, hat auch Untermarken - GetirFood, GetirMore und GetirWater.

Getir ist in erster Linie ein Technologieunternehmen, das im Einzelhandel und in der Logistik tätig ist. Es wurde 2015 von Nazım Salur (Gründer von BiTaksi, der führenden Taxi-App in der Türkei), Serkan Borançılı (Gründer von GittiGidiyor, das 2011 von eBay übernommen wurde) und Tuncay Tütek (Ex-PepsiCo und P&G-Führungskraft in Europa & dem Nahen Osten) gegründet.