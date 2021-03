^ DGAP-News: Lucapa Diamond Company Limited / Schlagwort(e): Sonstiges/Zwischenbericht Lucapa Diamond Company Limited: Fund von drei Diamanten mit über 100 Karat in Lulo

Lucapa Diamond Company Limited: Fund von drei Diamanten mit über 100 Karat in Lulo

---------------------------------------------------------------------------

Lucapa Diamond Company Limited (ASX: LOM) ("Lucapa" oder "das Unternehmen") und ihre Partner Empresa Nacional de Diamantes E.P. ("Endiama") und Rosas & Petalas geben die Funde von drei Diamanten mit über 100 Karat durch Sociedade Mineira Do Lulo ("SML") in der alluvialen Diamantenmine Lulo in Angola bekannt.



* Diamanten mit 133 Karat, 131 Karat und 118 Karat aus MB46

* Innerhalb von 3 Monaten wurden von SML sechs Diamanten mit über 100 Karat gefunden, alle stammen aus MB46



Der 131-karätige Diamant ist ein Typ IIa D-Colour Diamant, der 118-karätige Diamant ist ein brauner Diamant und der 133-karätige Diamant ist ein grauer Diamant von geringerer Qualität.



In den letzten drei Monaten wurden aus dem Mining Block 46 ("MB46") sechs Diamanten mit jeweils über 100 Karat gewonnen, was die jüngste Höherstufung zum Lulo-Miningblock mit der besten Vorkommensrate von Diamanten mit über 100 Karat bestätigt - ein Diamant mit über 100 Karat pro ca. 20.000 Schüttkubikmeter (BCM, Bulk Cubic Meter) Kies. Das Canguige-Einzugsgebiet und angrenzende vorrangige Kimberlite stehen bereits im Mittelpunkt des Kimberlit-Explorationsprogramms auf dem JV-Projekt Lulo, und die häufigen Funde großer hochwertiger Diamanten untermauern die Höffigkeit dieses Gebietes.



Abbildung in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Drei Diamanten mit über 100 Karat und zwei Diamanten mit über 50 Karat aus MB46

ÜBER LUCAPA



Lucapa ist ein Nischendiamantenproduzent mit hochwertigen Minen in Angola (Lulo) und Lesotho (Mothae).



Die Alluvialmine Lulo mit einer Kapazität von 0,5 Millionen Kubikmeter pro Jahr und die Kimberlitmine Mothae mit einer Kapazität von 1,6 Millionen Tonnen pro Jahr ("Mtpa") produzieren große und hochwertige Diamanten, wobei >75 % der Einnahmen aus der Gewinnung von +4,8-karätigen Diamanten stammen.

In der Mine Lulo wird seit 2015 kommerziell abgebaut und sie hat bis heute 22 Diamanten mit +100 Karat produziert, darunter einen 404-karätigen Typ IIa D-Colour Diamanten. Sie ist eine der Minen, die den höchsten durchschnittlichen US-Dollarpreis pro Karat aus einer