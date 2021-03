NORDLB belässt HHLA HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG auf 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für HHLA nach endgültigen Zahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Diese hätten seinen Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotz Unsicherheiten wegen der Pandemie dürfte der Hafenbetreiber in diesem Jahr die Volumina und das Ergebnis steigern./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2021 / 09:09 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2021 / 09:13 / MEZ





