Royal Dutch Shell A (RDSA) – Aufatmen nach der tagelangen Suezkanal Blockade!

Für konjunkturabhängige Aktien ist dies eine gute Nachricht.

Pullback Trading-Strategie

Symbol: RDSA ISIN: GB00B03MLX29





Rückblick: Royal Dutch Shell zählt zu den größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten von Mineralöl und Erdgas in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Das im Suezkanal auf Grund gelaufene Containerschiff "Ever Given" hat eine der wichtigsten Routen für den Welthandel blockiert. Der Suezkanal verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer und bietet damit den kürzesten Schifffahrtsweg zwischen Asien und Europa. Die Aktie reagierte mit einem deutlichen Pullback in den Bereich des EMA-50.