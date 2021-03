Anlegerverlag Evotec: The sky is the limit! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 30.03.2021, 17:32 | 86 | 0 | 0 30.03.2021, 17:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Evotec spielt heute seine ganze Stärke aus und beginnt die Sitzung mit einem massiven Anstieg. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund fünf Prozent. Dadurch kostet der Titel nun 30,85 EUR. Ist das der Anfang von weiteren Kursgewinnen? Download-Tipp: Zum anstehenden Lockdown-Ende möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien präsentieren, mit denen Sie Ihr Depot auf die Überholspur führen. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen. Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund sieben Prozent für neue Monatshochs. Bei 32,89 EUR liegt der Hochpunkt. Es steckt also ordentlich Brisanz in der aktuellen Kursentwicklung. Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Rückenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Da dieser Indikator bei 27,62 EUR notiert und dadurch Hoffnungen auf weiter steigende Kurse macht. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, wie heftig die Kurse innerhalb langfristiger Aufwärtstrends explodieren können. Zum bevorstehenden Lockdown-Ende: Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport mit welchen Aktien Sie Ihr Depot auf die Überholspur führen. Einfach hier klicken.



