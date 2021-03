Energiekontor AG mit Konzern-Gewinn von über 20 Mio. Euro in 2020

Umsatz und Konzernergebnis in 2020 deutlich gesteigert – die Energiekontor AG blickt auf ein operativ sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 zurück. Die Umsatzerlöse stiegen auf rund 135,1 Mio. Euro (2019: 63,7 Mio. Euro), das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) auf rund 31,3 Mio. Euro (2019: 0,8 Mio. Euro) und das Konzernjahresergebnis auf 20,4 Mio. Euro (2019: 0,2 Mio. Euro).

Wind- und Solarparks

In 2020 hat die Energiekontor AG zwei Windparks und vier Solarparks mit einer kumulierten Leistung von 44 MW in Betrieb genommen, die an Investoren verkauft wurden. Für sieben weitere Windparks und einen Solarpark mit einer Gesamtleistung von rund 90 MW wurde zudem im abgelaufenen Jahr der Financial Close erreicht. Diese Projekte sollen planmäßig Ende 2021/Anfang 2022 in Betrieb genommen werden. Zudem hat die Energiekontor AG im Rahmen der Ausschreibungen der Bundesnetzagentur in 2020 in Summe für 117,5 MW Zuschläge (Wind & Solar) erhalten.