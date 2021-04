Vancouver (British Columbia), 1. April 2021. Kingman Minerals Ltd. (TSX-V: KGS, FWB: 47A1) („Kingman“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Erhalt der Analyseergebnisse für Bohrloch MH-02 bekannt zu geben, das in einer Tiefe von 806 Fuß (345,7 Meter) abgeschlossen wurde. Das Bohrloch wurde in einem Winkel von minus 70 Grad zur Horizontalen gebohrt, sodass es durch die beiden Erzgänge unterhalb der 250-Fuß-Sohle der Grubenbaue verlaufen würde. Der erste Abschnitt wurde zwischen 272 und 276 Fuß (82,9 und 84,1 Meter) vorgefunden. Die Analyseergebnisse lieferten Werte von 3,4 Gramm Gold und 85,4 Gramm Silber pro Tonne auf vier Fuß (1,2 Meter), einschließlich eines Intervalls von einem Fuß mit 8,44 Gramm Gold und 85,4 Gramm Silber pro Tonne. Der zweite Abschnitt lag zwischen 338 und 343 Fuß (103,0 und 104,5 Meter) und ergab 19,1 Gramm Gold und 11,1 Gramm Silber pro Tonne auf fünf Fuß (1,5 Meter), einschließlich eines Intervalls von einem Fuß mit 94,5 Gramm Gold und 40,2 Gramm Silber pro Tonne. Die wahre Mächtigkeit des ersten Intervalls beläuft sich Berechnungen zufolge auf 0,8 Fuß (0,25 Meter). Die wahre Mächtigkeit des zweiten Intervalls beträgt 1,0 Fuß (0,32 Meter). Ähnlich wie die anderen Bohrlöcher hat auch MH-02 disseminierte Sulfide und große Abschnitte mit hydrothermaler Alteration entlang von Erzgängen, Brüchen und Regionen vorgefunden, die an die goldhaltigen Erzgänge selbst angrenzen.